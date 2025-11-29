Â¼¾åÎ®½Ð¤Ç¤â¡Ä¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¡¡¥É¥é1¡ÈÂçË¤¡É¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö¥Þ¥¸¥â¥ó¤«¤â¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³Ø100¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤¬29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ë¡Âç¡¦¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡ËÆâÌî¼ê¤¬´°àú¤Ê°ìÈ¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¾¾²¼¤¯¤ó¤Ï¥Þ¥¸¥â¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¾¾²¼¤Î³èÌö¤Ë¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â±íÅÞ¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°àú¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àEast¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2-1¤Î5²ó1»à°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÂçº¸ÏÓ¤Îµ×ÌîÍªÅÍÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿ÊÑ²½µå¤ò²û¿¼¤¯¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢åºÎï¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£µ×Ìî¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¿ÀµÜ¤ÎÃæÃÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿ºÍÇ½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¾²¼Êâ³ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ¿À¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼À¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ëÃÍÀé¶â2¥é¥ó¡×¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤ï¡×¡ÖÅö¤¿¤ê³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÀµÜ¤Î¿½¤·»Ò¡×¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡×¤È»¿¼¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¶Í°þ³Ø±à¹â¤«¤éË¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤éÄÌ»»4ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¤ÏMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¼¡Âå¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ¡¢¾¾²¼¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë