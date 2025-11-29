¡ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï3°Ì¡Ä¡ÖCMÏª½ÐÎÌ¡×5°Ì¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï28Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÈCMÏª½Ð¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤¬Á°Ç¯¤Î16¼Ò¤«¤é21¼Ò¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â°Û¼¡¸µ¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï°ËÆ£±à¡Ê¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¶½ÏÂ¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£