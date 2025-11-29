香港の高層マンションで起きた大規模火災で、香港当局は窓に貼られた発泡スチロールが火の燃え広がる原因になったとの見方を示しました。【映像】マンション住人男性の発言火災が発生した高層マンションには、大規模改修工事のため、窓やドアに発泡スチロールが貼られていました。香港メディアによりますと、香港当局は28日の会見で、この発泡スチロールに火が燃え移ったことで急速に上の階に延焼したほか、熱で窓ガラスが割れ