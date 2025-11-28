ニューストップ > ライフ総合ニュース > 空自の12歳警備犬「ヨモギ号」の除隊式 一般家庭に引き取られる 人生 嗅覚 レーナ 航空自衛隊 東京都 埼玉県 自衛隊 共同通信 空自の12歳警備犬「ヨモギ号」の除隊式 一般家庭に引き取られる 2025年11月28日 17時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 航空自衛隊入間基地で28日、12歳の警備犬「ヨモギ号」の除隊式があった ヨモギ号は2016年2月に入隊し、6人の自衛官とバディを組んできたとのこと 式典では自衛官らに「お疲れさま」と見送られ、一般家庭に引き取られた 記事を読む おすすめ記事 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分