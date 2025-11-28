南太平洋に位置するフランス領のタヒチで大規模な土砂崩れが発生し、8人が死亡しました。フランス政府は、タヒチで26日、大規模な地滑りが発生し8人が死亡したと発表しました。犠牲者の中には、3歳の女の子も含まれているということです。現地メディアによると、現地では1週間激しい雨が降り続いていました。マクロン大統領は、自身のXで、「悲劇に遭遇したご家族の皆さまに国家として心からの支援を表明する」と投稿し、哀悼の意