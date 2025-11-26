シンガー・ソングライターの米津玄師さん（34）が、26日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、男性ソロアーティストとして初めて10週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の“連続1位獲得週数”記録を自己更新しました。1位に輝いたのは週間再生数1493.5万回を記録した楽曲『IRIS OUT』。9/29付から10週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープしました。これで累積再生数は2億2944.2万回となり