米津玄師の「がらくた」が、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】米津玄師「がらくた」ミュージックビデオ週間再生数46万8072回を記録。累積再生数は1億28万6897回）となり、1億回突破は自身通算19作目【※1】。ソロアーティスト歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、俳優・満島ひかりが主演を務めた映画『