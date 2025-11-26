復興が進む福島のスタディツアーに参加した皆さんと、パーソナリティのユージを囲んで2025年11月16日（日）放送の、TOKYO FMサンデースペシャル「Hand in Hand 〜福島復興の歩みとスタディツアーレポート〜」（パーソナリティ：ユージ）。毎週金曜日に放送している復興応援プログラム「Hand in Hand」の内容を拡大して、復興へ歩む福島の「今」を、リスナーのみなさんと共有するプログラムです。今回の特番では、「Hand in Hand」8