夏場以降から復調し打率.281、3本塁打、37打点「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で開催され、ロッテ・西川史礁外野手がパ・リーグの最優秀新人賞を受賞した。球団としては2014年の石川歩投手以来、野手では1997年の小坂誠氏以来の受賞となった。有効投票総数229票のうち97票を集めた。喜びの会見では「素直に嬉しい気持ちでいっぱいですし、これまで支えてくださった様々な人たちがいなければ、こう