どんな人でも少なからず睡眠中にかいているといわれる「寝汗」。11月以降、朝晩の気温がぐっと低くなる日が多くなりましたが、暑い時期でないにもかかわらず「夜中に、寝汗びっしょりで起きてしまった」「朝起きると、パジャマが汗でぐっしょり」「寝汗をかきすぎて、髪も枕もびしょびしょになる」など、不快なほどの寝汗をかく日があると「何かの病気かも……」と心配になるもの。しかし実際に、恐ろしい病気が潜んでいる可能性