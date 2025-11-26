東京・町田市で25日、同居する100歳の母親を殺害した疑いで79歳の息子が逮捕されました。無職の渡部眞人容疑者（79）は25日午後、町田市の自宅で母親のまさこさん（100）の口を押さえるなどの暴行を加え、殺害した疑いが持たれています。渡部容疑者は犯行後、自ら「母親を殺した」と通報し事件が発覚しました。警視庁によりますと、渡部容疑者はまさこさんと2人暮らしで、通報した際には「介護に疲れた」とも話していたほか、調べ