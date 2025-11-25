大分市の官製談合事件を巡り設置された第三者委員会は25日、長期にわたる組織的な慣行だったと調査報告書を公表しました。 【写真を見る】大分市官製談合第三者委が調査報告書を公表当時、佐藤知事も説明受け『異論なし』発言確認 ごみ収集運搬業務をめぐる官製談合事件では、部落解放同盟の元大分支部長と大分市の幹部職員ら合わせて6人が立件されました。 事件の背景を調べるため設置された第三者調査委員会は、問題とな