不二家（東京都文京区）が、ブランド「西洋菓子舗 不二家」から「2026年新春福袋」を発売。各店舗にて予約や販売を順次実施します。【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これが“レトロデザイン”な「ペコちゃん人形」「ミルキー缶」ビジュアルです！オーバーオールは「ミルキーフラワー柄」毎年好評という“目玉商品”のミニサイズ「ペコちゃん人形」は、2026年は同社のロングセラーキャンディー「ミルキー」が発売75周年