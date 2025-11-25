不二家（東京都文京区）が、ブランド「西洋菓子舗 不二家」から「2026年新春福袋」を発売。各店舗にて予約や販売を順次実施します。

【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これが“レトロデザイン”な「ペコちゃん人形」「ミルキー缶」ビジュアルです！

オーバーオールは「ミルキーフラワー柄」

毎年好評という“目玉商品”のミニサイズ「ペコちゃん人形」は、2026年は同社のロングセラーキャンディー「ミルキー」が発売75周年を迎えることを記念し、レトロな風合いになって登場。黄色のTシャツに紺色のオーバーオールに身を包んだ、ミルキーパッケージのペコちゃんをイメージしたといいます。オーバーオールと台座にはミルキーの包み紙をイメージしたミルキーフラワー柄があしらわれており、台座にはミルキー75周年ロゴが入った2026年限定デザインとなっています。

「『西洋菓子舗 不二家 銀座三越店』限定福袋」のセット内容は、「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」「ショートケーキバー（5個入）」「ペコちゃんコットン巾着」「ペコちゃんてぬぐい（市松）」「ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）」「ペコちゃんメッセージカード」。価格は5500円（以下税込み）。予約は「三越伊勢丹オンラインストア」のみでの受付で、受け取りは配送のみ。予約受付期間は12月1日午前10時から同月26日午前10時までです。

「『西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店・丸井今井札幌本店・名古屋栄三越店・福岡三越店』限定福袋」のセット内容は、「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」「プレミアムミルキーバターサンド（5個入）」「オリジナルランチトート（スマイルマーク）」「復刻 手提げミルキー」「ペコちゃんメッセージカード」です。価格は3850円。

予約受付は、「西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店」「西洋菓子舗 不二家 福岡三越店」の2店舗（どちらも店頭のみ）が12月26日午前10時から同月31日閉店まで、「ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア」が12月2日午前10時から同月25日午前10時まで。「西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店」「西洋菓子舗 不二家 丸井今井札幌本店」では店頭販売のみとなります。

いずれも数量限定。各店ともに、予約上限に達し次第受付終了となります。