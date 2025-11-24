2025Ç¯ÅÙ¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð²ñ¤¬11·î25Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾åÎ¦¤ä»ºÍñ¤Î²ó¿ô¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤ï¤ë10¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë2025Ç¯5·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï5¤«½ê¤Î³¤´ß¤Ø¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¾åÎ¦¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á°¤Æî»Ô¤Î³÷À¸ÅÄ³¤´ß¤ÈÈþÇÈÄ®¤ÎÂçÉÍ³¤´ß¤Î2¤«½ê¤Ç»ºÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾åÎ¦¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ16²ó¡¢»ºÍñ¤Ï¤¢¤ï¤»