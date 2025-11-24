¾åÎ¦¡¦»ºÍñ¤È¤âÄã¿å½àÂ³¤¯¡¡¥¦¥ß¥¬¥áÊó¹ð²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
2025Ç¯ÅÙ¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð²ñ¤¬11·î25Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾åÎ¦¤ä»ºÍñ¤Î²ó¿ô¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤ï¤ë10¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë2025Ç¯5·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï5¤«½ê¤Î³¤´ß¤Ø¥¦¥ß¥¬¥á¤¬¾åÎ¦¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á°¤Æî»Ô¤Î³÷À¸ÅÄ³¤´ß¤ÈÈþÇÈÄ®¤ÎÂçÉÍ³¤´ß¤Î2¤«½ê¤Ç»ºÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ¥¦¥ß¥¬¥á¶¨µÄ²ñ¤Î¾¾Âô·Ä¾²ñÄ¹¤¬Ä´ººÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÅÙ¾åÎ¦¤·¤¿¸ÄÂÎ¤¬Æ±¤¸³¤´ß¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ¥¦¥ß¥¬¥á¶¨µÄ²ñ¡¦¾¾Âô·Ä¾²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÏÂ²Î»³¤äÆÁÅç¤Ç²óµ¢Î¨¤¬Äã¤¤¤È¤«¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë»ºÍñÃÏ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬°ã¤¦¡×
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»àË´Î¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤«¤é¤À¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤³¤°è¤òÆÃÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1Ê¬10ÉÃ¡¦Î»¡Ë