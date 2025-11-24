今季限りでユニホームを脱いだ巨人・長野久義氏（４０）の引退セレモニーが２３日、「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５」内で行われた。自ら希望し、スピーチは異例のヒーローインタビュー形式。来年の日本一奪回をナインに託した。阿部監督、高橋由伸氏、村田修一氏、菅野（オリオールズ）、坂本から花束を受け取り、涙を流した。ファンを愛し愛された男らしく、Ｇ党の前で胴上げされ、１６年間のプロ野球生活に別れを告げ