À¾ÉðÀïÎÏ³°¤Î¾¾¸¶¤¬¸ì¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÀ¾Éð¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¤Ï2024Ç¯¤Ëµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂæÆ¬¤¹¤ë¼ã¼ê³°Ìî¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤º¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£À¾Éð¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ïº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯°éÀ®5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³°