Ãæ¹þ¿­»á¤Ï1988Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¹Ã»Ò±àµå¾ì¶á¤¯¤Ç¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¿­¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤¬¸µºå¿À±¦ÏÓ¤ÎÃæ¹þ¿­»á¤À¡£»³Íü¡¦¹ÃÉÜ¹©¤ÇÁªÈ´½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Äê»þÀ©¤ÎÊ¼¸Ë¸©Î©¿Àºê¹©¤ËÄÌ¤¦ºå¿ÀµåÃÄ¿¦°÷¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ1988Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ìÊý¤Ç¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤·¡¢ÂæÏÑ¤ËÅÏ¤ê¡¢Áª¼ê¤Ç¤â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¬É´Ä¹»ö·ï¤Ë¤â´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÇÈßÑËü¾æ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢¤½¤Î