大分市の大規模火災はきょう発生後初めて被災者が規制線の内側に入り、自宅の状況を確認しました。大分市佐賀関の大規模火災は発生からまもなく丸4日となりますが、未だ鎮火には至っておらず現場への立ち入りは制限されたままです。こうした中、きょうから被災した住民による現地確認が始まりまりました。記者「被災者を乗せたバスが避難所から規制線の中に向けて今、出発しました」警察や消防とともに発生後初めて規制線の内側に