16日、東京・港区赤坂のライブハウス前で出演する予定だった女性が男に刺され重傷を負った事件を巡り、警視庁が現場から自転車で逃走していた男を逮捕していたことがわかりました。男は女性の知人で現役の陸上自衛官だということです。この事件は、2025年11月16日午前、港区赤坂にあるビルの地下1階のライブハウス前で、この日出演する予定だった40代の女性が1人で待っていたところ男にわき腹や手を刺され重傷を負ったものです。女