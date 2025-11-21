Duolingo, Inc.¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¢£½ÐÅ¹¤ÎÇØ·ÊDuolingo¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖDUOMART¡Ê¥Ç¥å¥ª¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡È24»þ´Ö365Æü³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§Åª¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¥¢¥×¥ê¡×¤È¡Ö¤¤