»°¹¥»Ô¤Î»Í¹ñ¸òÄÌ¤Ï¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹1Âæ¤ò¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢°ìÆü±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Í¹ñ¸òÄÌ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î¤Þ¤Þ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»°¹¥»Ô¤ÎÁÄÃ«ÃÏ°è¤òÁö¤ë¡¢À¾ÁÄÃ«Àþ¡¦ÅìÁÄÃ«Àþ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹1Âæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¤Ï¡¢11·î12Æü¤¬¼Ö¸¡¤ÎËþÎ»Æü¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÍâ13Æü¤â¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç°ìÆüÄÌ¾ï±¿¹Ô¤·¡¢Ìó200¥­¥í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Î±¿¹Ô½ªÎ»¸å¤Ë»öÌ³°÷¤¬¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Ëµ¤¤Å¤­È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³