打撃の基本は「お尻と太もも」を使って腰を地面と平行に回すことバッティングで大切なのは、腰の使い方だ。特に重要なのが、大きな筋肉があるお尻と太ももを最大限に活用してスイングすること。巨人や第2回WBC日本代表でチーフスコアラーを務めた三井康浩さんが、打撃指導をする際に注意すべきポイントを解説。初心者や小学生にも分かりやすい表現で、適切な体の使い方を伝えている。スイング時に体を素早く回転させるには、お