打撃の基本は「お尻と太もも」を使って腰を地面と平行に回すこと

バッティングで大切なのは、腰の使い方だ。特に重要なのが、大きな筋肉があるお尻と太ももを最大限に活用してスイングすること。巨人や第2回WBC日本代表でチーフスコアラーを務めた三井康浩さんが、打撃指導をする際に注意すべきポイントを解説。初心者や小学生にも分かりやすい表現で、適切な体の使い方を伝えている。

スイング時に体を素早く回転させるには、お尻と太ももを連動させて腰を地面と平行に回すことが基本となる。三井さんは、この時の感覚を「（左打者なら）体育の時間の『右向け右』、右打者だったら『左向け左』でいいんです」と説明している。

ポイントは「前の足（左打者なら右足）」の意識だ。この足がいわゆる「壁を作る」役割を果たし「前足の親指でしっかり地面を握るような感じで、頑張って耐えて『右向け右』をすると正しいスイングになる」という。前の足で体の動きを支えるため、「ぐにゃぐにゃ」していると力強いスイングはできない。

腰の動きにも注意すべき点がある。子どもは前の腰を引いて体を回そうとするケースが多く、内転筋を締める動作がうまくできていないという。指導する際は、「内転筋が」「腰が」と伝えるよりも「左打者だったら左のお尻を回しなさいと言った方がわかりやすい」とアドバイスしている。

この動きは1日10回を目安に続けると、次第に自然な腰の回転が身につき、バットは自然と正しい軌道を描くようになる。しっかりとした基本を身につけるには、何度も反復することが近道になる。（First-Pitch編集部）