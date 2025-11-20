県内で11月16日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者は、前の週の1.8倍となる292人と、感染が拡大しています。県によりますと11月16日までの1週間に県指定34の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は292人と、前の週から129人増えました。14歳以下の感染が全体の約7割を占めていて、学年・学級閉鎖をしている学校も前の週から5校増え8校となりました。県は引き続き、手洗いやうがい、咳エチケットなど基本的な感