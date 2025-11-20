広島→オイシックス→11月から中東リーグへ元広島で今季限りでオイシックス新潟アルビレックスBCを退団した薮田和樹投手は、11月から中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参戦している。18日（日本時間19日）に初登板を果たすと、5回無安打無失点と圧倒。「薮田は格が違う」「まだいけるやん」などとファンも注目している。亜大から2014年ドラフト2位で広島に入団した薮田は、3年目に大