広島→オイシックス→11月から中東リーグへ

元広島で今季限りでオイシックス新潟アルビレックスBCを退団した薮田和樹投手は、11月から中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参戦している。18日（日本時間19日）に初登板を果たすと、5回無安打無失点と圧倒。「薮田は格が違う」「まだいけるやん」などとファンも注目している。

亜大から2014年ドラフト2位で広島に入団した薮田は、3年目に大ブレーク。最高勝率（.833）のタイトルを獲得して優勝に貢献。侍ジャパンにも選出された。しかし2023年に3登板にとどまると戦力外に。2024年はNPB復帰を目指してオイシックスに加入し、昨季は26試合で5勝10敗、防御率3.65を記録したが、復帰はできなかった。

今季も22試合に登板（21先発）して2勝8敗、防御率4.58とローテーションを守ったものの、オフに退団。そして11月からはアブダビ・ファルコンズの一員となった。初登板カラチ・モナークス戦では、持ち前の球威ある速球や落ちる変化球で凡打の山を築き、5回無安打無失点、1四球6奪三振の快投を見せた。最終的に計4投手の継投でノーヒットノーランを達成している。

異国の地で見せつけた実力にファンも注目。「薮田無双」「さすがにレベルが違う」「初戦で継投ノーノーかい！すごいやん」「打たれる気がしない」「ドバイで薮田無双中」「薮田えぐいな」「薮田→水科のリレーヤバすぎるアツすぎる」「元NPB選手たちは流石にドバイの地だと無双しそう」などと驚きと称賛の声が寄せられた。（Full-Count編集部）