20日未明、埼玉県狭山市にある乗馬クラブの馬小屋が燃え、3頭の馬が死にました。【映像】火傷をした馬（現場の様子）20日午前1時50分ごろ、狭山市笹井の乗馬クラブで「黒い煙と炎が見える」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと火は2時間半ほどで消し止められましたが、馬小屋3棟が全焼し3頭の馬が死にました。さらに、少なくとも4頭の馬がやけどをして治療を受けているということです。出火当時、乗馬ク