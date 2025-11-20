プロ野球・楽天は20日、今季限りでの現役引退となった岡島豪郎さんが、来季より「アンバサダー」に就任することを発表しました。23年限りで現役引退となった銀次さんも、引退後にアンバサダーに就任。岡島さんは銀次さんとともに、野球振興・社会貢献・地域密着活動を通じて、球団・東北の魅力をより多くのファンの方に知ってもらうための発信をしていくと明かされました。なお、岡島さんは仙台大学大学院に進学予定。学業と両立し