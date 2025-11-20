白髪を隠すより、自然に馴染ませるのが今のトレンド。なかでも、大人の髪に透明感と軽やかさを生む白髪ぼかしボブが人気を集めています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感も上品さも醸し出せそうな、白髪もぼかせる最旬ボブをご紹介します。 コントラストが映える王道丸みボブ ブラウンベースにベージュのハイライトを重ねた、コントラストの効いた丸みボブ。強めの明暗差がありながら