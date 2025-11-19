日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

170棟以上が延焼した大分市の大規模火災 住民「地獄絵みたい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大分市で18日に発生し、170棟以上が延焼した大規模火災
  • 住民の1人は「ものすごかった、地獄絵みたいな」と振り返る
  • 専門家は被害を拡大させたとみられる要因として強風と建物の密集を挙げた
記事を読む

おすすめ記事

  • 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍”
    〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分
  • 日本郵便
    カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分
  • 変更までの間、店内に出すお知らせの一例
    ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ　ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分
  • 吉村洋文大阪府知事
    吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分
  • 元TOKIO・山口達也氏
    元TOKIO・山口達也　「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    4. 4. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    5. 5. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    6. 6. あ〜ちゃん相手は吉田カバン社長
    7. 7. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    8. 8. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    9. 9. 日本人女性 ジョングク宅侵入か
    10. 10. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    1. 11. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
    2. 12. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
    3. 13. 片山氏「最初の結婚に大失敗」
    4. 14. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
    5. 15. アンパンマンショー乱闘 問題点
    6. 16. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
    7. 17. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 18. ショーで暴力騒動「台無し」
    9. 19. timelesz篠塚のギャグ SNSで波紋
    10. 20. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    4. 4. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    5. 5. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    6. 6. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    7. 7. 日本人女性 ジョングク宅侵入か
    8. 8. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    9. 9. 片山氏「最初の結婚に大失敗」
    10. 10. アンパンマンショー乱闘 問題点
    1. 11. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
    2. 12. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    3. 13. ショーで暴力騒動「台無し」
    4. 14. 涙ながらに証言「教会のせいだ」
    5. 15. 11人逮捕 100件超の窃盗に関与か
    6. 16. ポケットに両手 中国が異例報道
    7. 17. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
    8. 18. ホテル 中国客のキャンセル続出
    9. 19. 理想の夫婦 大谷夫妻超えた2人は
    10. 20. エビの尾巡る問題 くら寿司回答
    1. 1. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
    2. 2. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    3. 3. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    4. 4. 保険料などに「金融所得」反映へ
    5. 5. 小泉氏 昼食のカップ麺に再注目
    6. 6. 「子ども1人2万円」の経済対策か
    7. 7. 息子拒絶したくなる 30代母悩み
    8. 8. 日本は常任理事国資格なしと中国
    9. 9. 社民党 初めて衆院議員不在に
    10. 10. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
    1. 11. 庭で大量発生 絶対に放置するな
    2. 12. マックの新フタ「こぼれない」
    3. 13. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
    4. 14. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
    5. 15. 中国の対抗措置 約1兆超の損失か
    6. 16. 瑶子さま「合格率37％」を通過
    7. 17. クマ&高市内閣へ なぜか戦々恐々
    8. 18. 市長選で得票同数 公開で再点検
    9. 19. サイコパスより怖い人物か…特徴
    10. 20. 視線恐怖症で絶望→ボクサーに
    1. 1. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    2. 2. 国連総会 日中が非難の応酬も
    3. 3. 日中局長会談後に異例の事態
    4. 4. 「沖縄は日本ではない」と主張
    5. 5. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    6. 6. 高市首相の発言 さらなる打撃に?
    7. 7. 中日関係 中国の根本原因に言及
    8. 8. 日本 輸入再開の資料提供せず?
    9. 9. aespaの紅白初出場に批判拡大
    10. 10. 「鬼滅の刃」巡り中国で論争勃発
    1. 11. 「日本が頭下げ」中国で動画拡散
    2. 12. 日本の自動車・家電 中国依存度
    3. 13. BTS・グク宅に日本人女性侵入か
    4. 14. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
    5. 15. BTSジンにキスか SNS非難轟々
    6. 16. 「日本の存立危機事態」と批判
    7. 17. ウクライナ 内閣に「倒せ」の声
    8. 18. 韓国の景福宮 観光客が排便も
    9. 19. 中・露・北が世界を支配したら…
    10. 20. 胸キュン韓ドラマ ついに最終回
    1. 1. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
    2. 2. 任天堂とソニーが「静かな革命」
    3. 3. JR西日本 一時金12万円を支給
    4. 4. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
    5. 5. 「給付付き税額控除」どう違う
    6. 6. 妻殺し26年逃亡 容疑者の心の闇
    7. 7. 中国 日本産水産物の輸入停止か
    8. 8. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
    9. 9. 「マイナ保険証」年収がバレる?
    10. 10. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
    1. 11. 【IBMも富士通も大注目】量子コンピュータは本当に実現する？ 最前線の研究者が解説【開発頂上決戦】
    2. 12. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
    3. 13. 蘭、中国系半導体の管理停止
    4. 14. リアル…ドラマに「さす九」描写
    5. 15. 日本生命 社長ら報酬一部返納へ
    6. 16. 人口800人超の町に初のコンビニ
    7. 17. マック導入 ストローいらずフタ
    8. 18. キャッシュレス決済「３０年に６５％」、経産省方針…万博でレジ処理「半分に時短」アピールし浸透図る
    9. 19. 老化を撃退 牡蠣など旬の食材
    10. 20. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    1. 1. Xで障害発生か 不具合訴える声
    2. 2. LINE通知 効果的な止める方法
    3. 3. Amazonセール 日用品が49%OFFに
    4. 4. セール登場予定 Apple製品まとめ
    5. 5. CloudFlareで大規模障害 混乱も
    6. 6. スマホ新法 課金の価格低下も?
    7. 7. 「Cloudflare」設備に障害が発生
    8. 8. Google 生成AIの最新世代を発表
    9. 9. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
    10. 10. Black Fridayの狙い目カテゴリー
    1. 11. お得な「LZIP長財布」がお得に
    2. 12. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    3. 13. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
    4. 14. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    5. 15. スリムな大容量バッテリー登場
    6. 16. 28%オフ 理想的スマホホルダー
    7. 17. Amazon Black Fridayの攻略法
    8. 18. 高所撮影をもっと手軽に。3m/1.2m伸びる軽量カーボン一脚
    9. 19. 実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能
    10. 20. 歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示！ヘリテージ・オークションズ、「東京コミコン2025」 に出展
    1. 1. 大相撲マナー 請願書提出の動き
    2. 2. 日本選手 北朝鮮の態度に怒り
    3. 3. 今永昇太がカブス残留 1年34億円
    4. 4. 日本選手殴ってる 北朝鮮に騒然
    5. 5. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
    6. 6. 北朝鮮が殴りに 日本戦で批判
    7. 7. 北朝鮮のグータッチ「殴ってる」
    8. 8. 日韓の実力差 ガーナ監督が指摘
    9. 9. 大谷から消えた挨拶 怒り買った
    10. 10. 日本代表戦で電波干渉 イベ中止
    1. 11. 桑田氏にフロント入り断られる
    2. 12. 巨人二軍捕手 契約の不満を暴露?
    3. 13. ド軍監督 大谷らのWBC出場に言及
    4. 14. 「ありえない」中村敬斗の技量
    5. 15. イチロー氏「毎日オムライス」
    6. 16. 久保建英「今冬は移籍しない」
    7. 17. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
    8. 18. 岡本和真の移籍先のダークホース
    9. 19. イチロー氏「棺桶に…」爆笑発言
    10. 20. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
    1. 1. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    2. 2. あ〜ちゃん相手は吉田カバン社長
    3. 3. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
    4. 4. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
    5. 5. timelesz篠塚のギャグ SNSで波紋
    6. 6. 食レポで「ぞうきんの味」出禁か
    7. 7. 水上恒司 年上女性と真剣交際
    8. 8. 高岡 外国出身タレ批判が物議
    9. 9. 千秋　声優業を本格化へ　木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
    10. 10. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    1. 11. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
    2. 12. 池松壮亮 主演映画がお蔵入りか
    3. 13. ポケットに手…中国高官に批判
    4. 14. あちこちオードリー突然お蔵入り
    5. 15. にしおかすみこ 母の死去を報告
    6. 16. Cocomiの結婚 工藤静香が壁か
    7. 17. 安住アナ 中国局長の態度に率直
    8. 18. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    9. 19. 紗栄子「長男は元旦那のコピペ」
    10. 20. 早田ひな「総額100万スられた」
    1. 1. 息子の1stカットを…義母に呆れ
    2. 2. 「100日後辞める駅員」の実態
    3. 3. 図々しいママ友にブチ切れた話
    4. 4. 完売必至? GU×UNDERCOVERコラボ
    5. 5. アパレル店員 トイレ扉開かない
    6. 6. 風邪診断→心臓ほぼ動かない状態
    7. 7. 大人可愛い ZARAのスカート紹介
    8. 8. 「生き地獄」腹痛も救急車躊躇
    9. 9. 「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！　ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
    10. 10. 大人気「パンダシュー」に新味
    1. 11. マックのナゲット15ピース、大みそかまで250円引き。すみっコぐらしパッケージに冬限定ソースも...絶対ゲットしなきゃ！
    2. 12. スタイルUP チノの優秀名品12選
    3. 13. NY駐在の遥斗 アプリで出会い
    4. 14. 寒さ厳しい今 店員の着こなし術
    5. 15. 44歳で再び子宮がん 女優初激白
    6. 16. 夫のワンオペ育児中にサレ妻
    7. 17. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    8. 18. 【開幕】11/19・20限定Amazonサプライズプレセールって一体!? 完売必至の買うべきおすすめ目玉＆注意点も！【Amazonブラックフライデー2025】
    9. 19. 初のスケルトン仕様 腕時計登場
    10. 20. メリーチョコレートの新章バレンタイン♡闇夜の迷宮が贈る物語チョコ