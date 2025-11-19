ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 170棟以上が延焼した大分市の大規模火災 住民「地獄絵みたい」 火事・火災 大分県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 170棟以上が延焼した大分市の大規模火災 住民「地獄絵みたい」 2025年11月19日 21時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分市で18日に発生し、170棟以上が延焼した大規模火災 住民の1人は「ものすごかった、地獄絵みたいな」と振り返る 専門家は被害を拡大させたとみられる要因として強風と建物の密集を挙げた 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 元TOKIO・山口達也 「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分