無印良品のヘビーユーザーが太鼓判！この1年で手放せなかった愛用アイテムを紹介します。ここでは、便利グッズに詳しいESSEフレンズエディター7名にお聞きしました。1：ペットの毛や糸くずを取る衣類クリーナープチプラアイテムに詳しいおがわりさん（40代）のおすすめは、「携帯用衣類クリーナー（690円）」。普段から持ち歩き、服についたペットの毛や小さな糸くずをサッと取れる点がお気に入りなのだとか。【写真】外出先でも