2025年1月、同じ病院に入院していた患者の首を絞めて殺害したとして逮捕された男を、徳島地検は11月19日に鑑定留置の結果を踏まえ、殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは、徳島市丈六町の無職の男・41歳です。男は2025年1月、当時、入院していた徳島市の城南病院精神科病棟で、同部屋の入院患者である50代男性の首を絞めて殺害したとして警察に逮捕されていました。徳島地検は、男について精神状態などを詳しく調べる