ヒーロー雑誌『てれびくん』（小学館発行）が、来年2026年5月に創刊50周年を迎える。このことを記念して、11／24から11／28までの5日間、「てれびくん50周年キックオフ映画祭」として『てれびくん』編集部が選んだ映画7作を神保町シアターで上映する。上映作品は、『怪獣大奮戦ダイゴロウ対ゴリアス』（1972年公開）、『少年時代』（1990年公開作品）、『怪物くん怪物ランドへの招待』（1981年公開作品）、『忍者ハットリくん