【てれびくん50周年キックオフ映画祭】11月24日より開催！ 見どころを紹介
ヒーロー雑誌『てれびくん』（小学館発行）が、来年2026年5月に創刊50周年を迎える。このことを記念して、11／24から11／28までの5日間、「てれびくん50周年キックオフ映画祭」として『てれびくん』編集部が選んだ映画7作を神保町シアターで上映する。
上映作品は、『怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス』（1972年公開）、『少年時代』（1990年公開作品）、『怪物くん 怪物ランドへの招待』（1981年公開作品）、『忍者ハットリくん ニンニン忍法絵日記」『プロゴルファー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦！！』（1986年公開）の2本立て、『人造人間ハカイダー』『超力戦隊オーレンジャー』『重甲ビーファイター』（1995年公開）の3本立て、『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊 199ヒーロー大決戦！！』（2011年公開作品）、『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』（2019年公開作品）の7本。
作品の上映のほか、制作関係者のトークイベント付上映会や変身グッズ持ち込みOKの応援上映、『てれびくん』本誌に掲載される写真撮影会付上映会なども実施される。
自分が見たい作品はいつ上映されるのか？ トークショーはいつなのか？ とお悩み中のあなたへ、上映スケジュールを日程順に、そしてその日の見どころをまとめたので、参考にしてほしい。お見逃しのないように！
【11月24日（月・祝）】
◆11：00
『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊 199ヒーロー大決戦』（2011）
◆12：45
2本立て『忍者ハットリくん ニンニン忍法絵日記の巻』（1982）『プロゴルファー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦！！』（1986）
◆14：30
『少年時代』（1990）
◆17：30
イベント上映『怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス』（1972）
みんなで主題歌を歌おう！ 発声OK応援上映！！
上映後、本作の撮影を担当された稲垣涌三さんによるトークショーあり！！
＜この日の見どころ＞
映画祭の開幕を飾る初日のスケジュールは、いきなり4プログラム・合計5作品をお届け。スーパー戦隊に始まり、藤子不二雄（A）先生の名作たち、そして東宝×円谷プロのオリジナル怪獣映画と、全作品必見のプログラムになっている。
そしてこの日のイベント上映は『怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス』の発声OK応援上映！
数々のウルトラシリーズの名作に監督・脚本として携わり、バルタン星人の生みの親として知られる飯島敏宏監督がメガホンを取った本作は、怪獣・特撮ファンなら絶対に見ておきたい一本！
ゲストに本作の撮影を務めた稲垣涌三を迎えて、上映後にはここだけのお話を語っていただく。いきなり見どころ満載の映画祭一日目にぜひご注目を！
【11月25日（火）】
◆16：30
『怪物くん 怪物ランドへの招待』（1981）
◆18：30
イベント上映『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊 199ヒーロー大決戦』（2011）
上映後、本作の監督・竹本昇と、脚本を担当された荒川稔久によるトークショーあり！
＜この日の見どころ＞
映画祭2日目のプログラムは、藤子不二雄（A）先生のユカイなヒーロー・怪物くんと、スーパー戦隊199ヒーローの大暴れ！
ご存知スーパー戦隊は今年が50周年のアニバーサリーイヤーなのだが、実は怪物くんも原作の連載開始が1965年と、今年で生誕60周年！ Wアニバーサリーをぜひお楽しみを。
そしてこの日の『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊 199ヒーロー大決戦』は、上映後に本作の監督である竹本昇さんと、脚本を務めた荒川稔久さんによるトークショーを実施。
数々のスーパー戦隊に携わられたお二人は、今回劇場版を上映する『ゴセイジャー』と『ゴーカイジャー』のTVシリーズにも参加されており、竹本さんは両作品の最終話を含めた監督を担当。荒川さんも二作品に参加すると同時に、『ゴーカイジャー』ではメインライターを務められていた。そんなお二人が贈る、歴代戦士が結集し史上最大の決戦をド派手に繰り広げる本作。映画もトークも超ド級のイベント上映をぜひお見逃しなく。
【11月26日（水）】
◆16：30
3本立て『人造人間ハカイダー』『超力戦隊オーレンジャー』『重甲ビーファイター』（1995）
◆19：00
イベント上映『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』（2019）
変身ベルト（関連ホビー）持ち込み＆発声OK！ 応援上映！！
ついでに、みんなで、てれびくん50周年の記念撮影しようぜ！！
※変身ベルト（関連ホビー）の音を鳴らしてもOKです！
※上映後の記念撮影は、26日のみになります。
※記念撮影への参加･不参加は自由です。（上映をご覧になられた方のみが対象になります）
※撮影写真は、『てれびくん』2･3月号（12月26日発売予定）に掲載される予定です。
＜この日の見どころ＞
映画祭3日目は、『ハカイダー』『オーレンジャー』『ビーファイター』、そして平成ライダー揃い踏みの劇場版『ジオウ』という、まさに大・東映ヒーロー祭り。
『ジオウ』は変身ベルト＆仮面ライダー関連ホビーの持ち込み・発声OKという、前代未聞にして空前絶後の応援上映を実施。あなたのアークルを！ ディケイドライバーを！ ガイアメモリを！ ライドウォッチを！ ファイズフォンに音角に戦極ドライバーにガシャットに……愛するライダーのホビーを応援でかき鳴らして、平成の大復活をお祝いしよう。
さらに上映後には『てれびくん』50周年を祝した記念撮影も実施。平成ライダーと並走し続けた『てれびくん』のアニバーサリーを、ぜひご一緒にお祝いしよう。
【11月27日（木）】
◆16：30
イベント上映『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』（2019）
変身ベルト（関連ホビー）持ち込み＆発声OK！ 応援上映！！
※変身ベルト（関連ホビー）の音を鳴らしてもOKです！
◆19：00上映プログラム
『怪物くん 怪物ランドへの招待』（1981）
＜見どころ＞
映画祭4日目は、『ジオウ』＆『怪物くん』という、最初から最後までヒーロー大暴れのラインアップでお届け。2日目に『怪物くん』を見ることができなかったあなたも、3日目に『ジオウ』を見ることができなかったあなたも、映画館で観られるこのチャンスをお見逃しなく。
そして『ジオウ』は前日に引き続き、この日も変身ベルト（関連ホビー）持ち込み＆発声OK応援上映を実施。
お気に入りの平成ライダーの変身アイテムを持ち込むも良し！ 飛電インテリジェンスのアイテムを持ち込んで「ゼーローワン！」の掛け声に加わるも良し！ あなたのライダー愛をぜひ炸裂させよう！
【11月28日（金）】
◆16：30
2本立て『忍者ハットリくん ニンニン忍法絵日記の巻』（1982）『プロゴルファー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦！！』（1986）
◆18：30
イベント上映・3本立て『人造人間ハカイダー』『超力戦隊オーレンジャー』『重甲ビーファイター』（1995）
上映後、『超力戦隊オーレンジャー』のプロデューサーを担当された郄寺成紀さんによるトークショーあり！
＜見どころ＞
「てれびくん 50周年キックオフ映画祭」のクライマックス！ 2プログラムながら、それぞれ2本立て・3本立てという合計5作品でお届け。
（A）先生の人気ヒーロー、忍者ハットリくんとプロゴルファー猿。そしてスーパー戦隊、メタルヒーロー、さらに雨宮慶太が手掛けた最高にして最凶のアンチヒーローという上映プログラムで、ヒーロー祭りのフィナーレを盛り上げる。
さらに『ハカイダー』『オーレンジャー』『ビーファイター』はイベント上映として、上映後、『オーレンジャー』のプロデューサーを担当された高寺成紀のトークショーを開催。
東映ヒーローのプロデューサーとして数々の名作を生み出した高寺P。『カーレンジャー』『メガレンジャー』『ギンガマン』『クウガ』『響鬼』などなど、ヒーローを愛する者ならば、高寺Pの携わった作品の中に、忘れられないお気に入り作品があるのではないでしょうか。
『てれびくん』50周年アニバーサリーの大トリとなるこの一日、ぜひ、ご来場を。
お目当ての作品、イベントは決まったでしょうか？ （A）先生の作品をスクリーンで観られるまたとないチャンス、トークショーでの貴重なお話や、家の外で気兼ねなく変身できる機会も逃したくない。ぜひ神保町に足を運んでほしい。
