JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のひざかけブランケットがアサミズカンパニーより数量限定でリリースされる。☆Suicaのペンギン ひざかけブランケットをチェック！（写真10点）＞＞＞本アイテムはSuicaのペンギンがデザインされた、ひざかけブランケット。ラインナップは「フェイス柄」と「ハーフ柄」の2種類。「フェイス柄」は、ペンギンの黒をベースに、ペンギンの目と口が描かれている