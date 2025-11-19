（C）C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。

JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のひざかけブランケットがアサミズカンパニーより数量限定でリリースされる。

本アイテムはSuicaのペンギンがデザインされた、ひざかけブランケット。ラインナップは「フェイス柄」と「ハーフ柄」の2種類。
「フェイス柄」は、ペンギンの黒をベースに、ペンギンの目と口が描かれている。
「ハーフ柄」は、ICカードをイメージしたツートーンにSuicaのペンギンをデザイン。お好きな柄をチョイスしよう。

サイズは約90×65センチ。お腹から足元までたっぷりと包み込めるので、1つあるといろんな用途で使えそう。

ご自宅で、外出で、イベントで、スポーツで、学校で、会社で、旅のお供に、おススメです。

