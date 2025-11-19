【Suicaのペンギン】冬の必需品！ ひざかけブランケット登場
JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のひざかけブランケットがアサミズカンパニーより数量限定でリリースされる。
☆Suicaのペンギン ひざかけブランケットをチェック！（写真10点）＞＞＞
本アイテムはSuicaのペンギンがデザインされた、ひざかけブランケット。ラインナップは「フェイス柄」と「ハーフ柄」の2種類。
「フェイス柄」は、ペンギンの黒をベースに、ペンギンの目と口が描かれている。
「ハーフ柄」は、ICカードをイメージしたツートーンにSuicaのペンギンをデザイン。お好きな柄をチョイスしよう。
サイズは約90×65センチ。お腹から足元までたっぷりと包み込めるので、1つあるといろんな用途で使えそう。
ご自宅で、外出で、イベントで、スポーツで、学校で、会社で、旅のお供に、おススメです。
（C）C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
