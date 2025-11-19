2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、徒手空拳の桜を演じる水上と下駄蹴りの十亀を演じる濱尾の屋上での躍動感と野性味溢れる、タイマンアクションシーンが解禁。激闘の裏側を振り返る特別映像が公開された。＞＞＞タイマンアクションシーンをチェック！（写真5点）『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書