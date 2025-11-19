がん種ごとの5年生存率の変化国立がん研究センターは19日付で「地域がん登録」を基にした2012〜15年にがんと診断された人が5年後に生きている割合「5年生存率」を公表した。15〜99歳では前立腺、甲状腺、皮膚が90％以上と高い一方、膵臓は10.5％と低い。1993〜96年に診断された人と比較すると、多くのがん種で向上したが、ぼうこうや子宮頸部は低下した。担当者は「低下の明確な要因は不明で、今後調べる必要がある」と話してい