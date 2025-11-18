11月25日（火）正午12時より「DMMショート」にて独占配信されるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』。ハニーと対峙する悪の女社長役は橋本梨菜ほか、ハニーをめぐる追加キャストが一挙発表された。＞＞＞発表されたキャストをチェック！（写真7点）1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず