環境省は先ほど、今年4月から先月末までの間にクマの被害に遭った人の数が全国で196人に上ったと明らかにしました。統計開始以降、最も被害者数の多かった2023年度を上回るペースで増加していて、これまでに13人が死亡しています。先月、特に人身被害が多かったのは秋田県で、わずか1か月間で37人がクマの被害に遭っています。