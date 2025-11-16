ドジャース・山本由伸がSNSで愛犬を公開（画像はスクリーンショット）フルカウント

山本由伸、愛犬の名前を“初公開”「カルロス」　SNS更新…「友達はデコピン」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースの山本由伸が16日、愛犬との写真を公開した
  • 「僕の愛犬のカルロスです!」と英語と日本語で綴っている
  • その後ストーリーズ機能で投稿を引用し、「友達はデコピン」とつづった
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    舘ひろし　“推し”の若手俳優は「遊び人っぽいところがいい」目力を絶賛「俳優って僕は目だと思う」 2025年11月14日 13時41分
  • 【ファミマ】かまいたち濱家、“リュウジ監修”中華まんを絶賛「これうまいわ、マジで」
    【ファミマ】かまいたち濱家、“リュウジ監修”中華まんを絶賛「これうまいわ、マジで」 2025年11月14日 20時30分
  • 立ち食いそばを超える！そばチェーン店舗数1位「ゆで太郎」：読んで分かる「カンブリア宮殿」
    立ち食いそばを超える！そばチェーン店舗数1位「ゆで太郎」：読んで分かる「カンブリア宮殿」 2025年11月13日 12時0分
  • 死去していたことが明らかになった仲代達矢さん
    「ミヤネ屋」野村修也弁護士、仲代達矢さん悼む「名優って言ったら必ず名前があがってくる素晴らしい役者さん」 2025年11月11日 17時29分
  • 木村拓哉が愛犬の頭にチュッとした写真＆新幹線内での写真を公開「行ってくんね。待っててね」 2025年11月12日 14時3分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 公園のトイレで母子が並んで死亡
    2. 2. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
    3. 3. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
    4. 4. 中村敬斗がストーカー被害に?
    5. 5. 日本行きキャンセル 無料で対応
    6. 6. 電撃婚 Perfumeの本名判明に反響
    7. 7. 盗撮 父の「今回は」に批判の声
    8. 8. 中国「日本への渡航」に注意喚起
    9. 9. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    10. 10. 「しくじり大臣」また大ピンチ
    1. 11. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    2. 12. 港区の女性「クマは山に返して」
    3. 13. トイレで女児に性的行為→殺害
    4. 14. トラックあおる 高級外車の末路
    5. 15. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
    6. 16. 普通の男性に会えず 女性の原因
    7. 17. 伊藤&イワクラ 失速した深刻理由
    8. 18. 楽天 携帯重荷で赤字1512億円
    9. 19. 「決別宣言」でNHKとの間に溝か
    10. 20. 録音テープ流出 フワめぐる問題
    1. 1. 公園のトイレで母子が並んで死亡
    2. 2. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
    3. 3. 中村敬斗がストーカー被害に?
    4. 4. 盗撮 父の「今回は」に批判の声
    5. 5. 中国「日本への渡航」に注意喚起
    6. 6. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    7. 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 8. 普通の男性に会えず 女性の原因
    9. 9. 小川市長 ベッドは使っていない
    10. 10. 東海TV会長 セクハラ会食の詳細
    1. 11. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
    2. 12. 10代女性がはしか感染と発表
    3. 13. クマ遭遇「うつ伏せ防御は危険」
    4. 14. 池田先生の枕になりたい発言か
    5. 15. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    6. 16. 殺害後 手首をラーメンの出汁に
    7. 17. 1500年以上の歴史を持つ中国の永慶寺「文昌閣」が全焼…名作「水滸伝」ゆかりの場所との言い伝えも
    8. 18. 赤坂刺傷 男は黒い帽子をかぶる
    9. 19. 高さ14mから転落 作業員が死亡
    10. 20. 股刺される 内輪だから水に流す
    1. 1. 「しくじり大臣」また大ピンチ
    2. 2. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
    3. 3. 高市氏 非核三原則の見直し検討
    4. 4. Suica ペンギン卒業に撤回署名
    5. 5. 石原伸晃氏 高市氏をたしなめる
    6. 6. 立憲議員 高市批判繰り返し賛否
    7. 7. 重大発表予告→万博ロス勢が歓喜
    8. 8. 電気ガス補助 6000円程度で調整
    9. 9. 中国大激怒も 岡田議員が標的に?
    10. 10. 忙しい人強調? 杉尾氏に辛辣な声
    1. 11. 「孫がラブホ市長と…」市民怒り
    2. 12. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
    3. 13. 11階建てマンションで火事 栃木
    4. 14. ポケパーク開業 注意事項を発表
    5. 15. 中国、日本渡航避けるよう注意喚起　木原官房長官「日本側の認識とは相容れない」　中国側に適切な対応強く求める
    6. 16. 田久保氏の再出馬で市民が紛叫
    7. 17. 高島屋の福袋 過去最大の豪華さ
    8. 18. 高市政権 自民内部から「反発」
    9. 19. 非核三原則、堅持が必要と立民代表
    10. 20. 小野田氏に記者「すみません」
    1. 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
    2. 2. 訪日やめた 中国SNSに出始める
    3. 3. 米患者から人で未確認のウイルス
    4. 4. 台湾 中国の訪日自粛を批判
    5. 5. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
    6. 6. 台湾巡る発言「血まみれになる」
    7. 7. 人身売買 日本は最大の市場に?
    8. 8. A・グランデ 乱入男に襲われる
    9. 9. 中国大使館員に外出控えを指示
    10. 10. 中国への渡航危険 引き上げ提言
    1. 11. 韓国ゴルファーの美脚際立つSHOT
    2. 12. 韓国女優の自宅に強盗侵入? 逮捕
    3. 13. 北で「和盛ゲーム館」の実態
    4. 14. ウクライナで日本人男性に懲役刑
    5. 15. 中国製のAIモデル 米で人気に
    6. 16. 受験戦争「ドーピング」横行? 韓
    7. 17. トランプ大統領 英BBCを提訴へ
    8. 18. 芸能人の自宅侵入 韓国で続出
    9. 19. 原潜は冷戦の遺産 韓国で疑問
    10. 20. ロシア外相の異変 臆測飛び交う
    1. 1. トラックあおる 高級外車の末路
    2. 2. トイレで女児に性的行為→殺害
    3. 3. 楽天 携帯重荷で赤字1512億円
    4. 4. 子をエリートに 必要な学歴とは
    5. 5. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
    6. 6. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
    7. 7. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    8. 8. ラーメン「高価格化」してない?
    9. 9. 経済対策 月2000円前後の補助へ
    10. 10. 万博チケ売れ残り 返金求め提訴
    1. 11. 米国車が日本で売れない現実
    2. 12. ハワイに潜む危険「自然の脅威」
    3. 13. トヨタ 中国市場で厳しい試練に
    4. 14. フランス人絶賛 日本の当たり前
    5. 15. 日本人は「考えすぎて損」?
    6. 16. iPhone 15が更新後起動しない訳
    7. 17. WORKMAN社員の間で人気のBEST3
    8. 18. 年末調整で絶対に申告すべきこと
    9. 19. 「中間管理職の悩み」消えたワケ
    10. 20. 「定年後も働いた方がいい」理由
    1. 1. 完全ワイヤレスイヤホンの選び方
    2. 2. 「Pixel Watch 4」注目の機能
    3. 3. 「Pixel A」来年春頃リリースか
    4. 4. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    5. 5. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
    6. 6. Apple Watchが特許侵害で訴訟へ
    7. 7. ChatGPTに「回答の原産地」を表示させたら快適だった
    8. 8. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
    9. 9. 気軽に背負えるバッグ 注目の1点
    10. 10. 2025年11月16日（日）に開催！アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」
    1. 11. 28%オフ 理想的スマホホルダー
    2. 12. Apple高額ストラップに指摘の声
    3. 13. Discordで保護者が10代ユーザーの利用状況を確認したりDMを制限したりできる「ファミリーセンター」の使い方
    4. 14. OpenAI、「GPT-5.1」のAPI提供開始 - 適応的推論と運用性を強化、価格据え置き
    5. 15. 無料で全12種類のスクリーンセーバー集「bash-screensavers」レビュー
    6. 16. Kindle Unlimitedが3カ月99円に
    7. 17. 米国パスポート情報使用の「Digital ID」がiPhoneで提示可能に
    8. 18. 紙のぬくもり、デジタルの便利さ　昭和と令和をつなぐ記憶
    9. 19. 「ガンプラ」が動くサービス登場
    10. 20. FTTHの純増数は緩やかな減少傾向もワイヤレス市場は堅調に拡大- MM総研
    1. 1. 真美子さん選んだハイブラワンピ
    2. 2. 大谷活躍するほど日本企業撤退か
    3. 3. KKKKKKKKKK…レベル違う21歳注目
    4. 4. 日韓戦で珍プレー 判定覆らず
    5. 5. 大谷 引退するまで破られぬ記録
    6. 6. 韓国チアSNSで話題「可愛すぎ」
    7. 7. 打者・大谷だけ? ド軍から侍Jに
    8. 8. 大谷は35歳までにとれる 断言
    9. 9. 興国サッカー部　予定通り選手権に出場へ
    10. 10. 大谷MVPの裏で受賞逸22年に衝撃
    1. 11. 西川「野球やめたい」と本音か
    2. 12. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
    3. 13. 猫の「体内時計」が正確な理由
    4. 14. 侍J坂本 快勝後に「ピッチコム」
    5. 15. 山本由伸 愛犬の名前を紹介
    6. 16. MLB 再契約の可能性残るFA選手
    7. 17. 侍J強化試合 日本が韓国に快勝
    8. 18. 半分が喫煙者? プロ野球界の実情
    9. 19. 古代エジプト 何を信仰していた?
    10. 20. 井端監督 MLBのピッチコムに言及
    1. 1. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
    2. 2. 電撃婚 Perfumeの本名判明に反響
    3. 3. 伊藤&イワクラ 失速した深刻理由
    4. 4. 録音テープ流出 フワめぐる問題
    5. 5. 「決別宣言」でNHKとの間に溝か
    6. 6. 慎太郎さん死去35日後 母も死去
    7. 7. 残酷な映像です 安住アナが注意
    8. 8. みな実 食事会途中で帰ったワケ
    9. 9. 粗品絶賛 バケモノと思った芸人
    10. 10. 長渕公演中止 医師が危険と判断
    1. 11. スーパードライ一強時代は終焉か
    2. 12. 福士蒼汰と福原遥の関係気になる
    3. 13. 錦鯉・渡辺 キャバクラ衝撃会計
    4. 14. 「ゴジュウジャー」飲酒降板・今森茉耶の代役に志田こはく　30日放送から　ドンブラザーズに続き戦隊起用
    5. 15. 所ジョージ 有名人SOS伝わらない
    6. 16. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
    7. 17. あ〜ちゃん 証人はメンバー2人
    8. 18. 石井亮次「R-1」1回戦を突破
    9. 19. 「15歳若返らせた院長」が淫行か
    10. 20. 再就職先が決定した清子さん夫
    1. 1. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
    2. 2. 生理ピーク過ぎて…トイレ真っ赤
    3. 3. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
    4. 4. 11/22あみか×ベビタピの来園決定！豊田市の鞍ケ池公園で60周年の記念イベント開催
    5. 5. 結婚相談所入所も破談...理由は?
    6. 6. ミドル世代の「きれいめコーデ」
    7. 7. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！　盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
    8. 8. 「田貫」はなんて読む？ある動物の名前と同じ！？
    9. 9. 3COINS 小物整理しやすいバッグ
    10. 10. ユニクロの即戦力アウター注目
    1. 11. 通勤にも Adidas多機能リュック
    2. 12. 元美容部員が教える！ツヤ肌・マット肌の仕上がり別「ベースメイクマニュアル」
    3. 13. 娘のお受験に狂った母親の行動
    4. 14. 3COINSで買えるワイン色ピアス
    5. 15. シャワーで整える「美髪習慣」
    6. 16. 千葉の美味しいスイーツを実食
    7. 17. スリコ 高クオリティ冬小物5選
    8. 18. 阪急うめだに人気のXmasコフレ
    9. 19. 彼の実家へ結婚挨拶 SNSで話題に
    10. 20. 子どもが電車大好き 驚きの体験