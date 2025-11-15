タレントの田中みな実（３８）が、１５日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」で、ゲスト出演したピン芸人・永野とトークを展開した。永野は、他人から食事をごちそうされることが「心から楽しめるタイプ。人の金というか」と話した。これに対し田中は「（番組のメンバーで）１年前にうなぎ食べにいった時、私のおごりですって言った瞬間に『大盛りで！』『１番高いやつで！』っておっしゃっ