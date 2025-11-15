タレントの渡辺満里奈が12日、オフィシャルブログを更新。ママ友との“大人の修学旅行ショット”を公開した。 渡辺はアイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している。 10日に更新したブログにて「海鮮と言えば北海道！本州から一番近い函館なら１泊２日で行けるのでは？と、即決。善は急げ。ママ友８人旅珍道中の巻でした」とつづり、ママ友