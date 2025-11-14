¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç»Ê²ñ¡¢¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÀ¨¤ß¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÂ³¤¤¤¿¡È¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¡É¤ò¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤â½ËÊ¡¤·¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ä¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢1Æü¤Ç4´§¤òÃ£À®¡£¡È»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDH¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³èÌö¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£ÂçÃ«¤¬MVP¤ËÂ³¤­¡¢¥¨¥É¥¬