¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç»Ê²ñ¡¢¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÀ¨¤ß¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÂ³¤¤¤¿¡È¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¡É¤ò¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤â½ËÊ¡¤·¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ä¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢1Æü¤Ç4´§¤òÃ£À®¡£¡È»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDH¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³èÌö¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£ÂçÃ«¤¬MVP¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏThank you¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£Èà¤Ï¼õ¾Þ¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¼õ¾Þ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥í¥¤¡¦¥¦¥Ã¥ÉJr.»á¤«¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖDH¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¡£ÂÇ¤Ä°Ê³°¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£»ä¤Ï¡ÊÂÇ¤Ä°Ê³°¤Ë¡ËÍ··â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æñ¤·¤¤Ìò³ä¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»áËÜ¿Í¤âÂçÃ«¤ÎºÇÍ¥½¨DH¾Þ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÇ·â¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡ÊÂÇ·â¤ò¡Ë¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÁÀâµé¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂÇ·â¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£¤³¤Î¾Þ¤ÏÅêÂÇÎ¾Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·â¤À¤±¤Î¾Þ¤Ç»ä¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥ÄÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ë»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤È¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£1Æü4´§¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë