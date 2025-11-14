この秋冬に発売するコスメを中心に、いま大人が注目すべきアイテムを選定。人気ブランドの進化版から新感覚のアイテムまで、注目株が勢ぞろいです。今回は、秋冬のケアにおすすめのクレンジングと美容液を、美容コーディネーター弓気田（ゆげた）みずほさんに教えてもらいました。落とすケアは“優しく、しっかり”がキーワード！最近のメイクは落ちにくい処方になり、皮脂は加齢で質が変わっていくもの。だからこそ、落とすケアも