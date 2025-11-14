巨人が今季まで日本ハムの育成選手だった北浦、鷹を戦力外の板東を獲得巨人は14日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手と、ソフトバンクから戦力外通告を受けた板東湧梧投手の獲得を発表した。北浦は支配下選手登録で背番号は「56」に決定。板東は育成契約での獲得となり、背番号は「050」に決まった。来季に2年ぶりのリーグ優勝＆14年ぶりの日本一を目指す阿部巨人が、第1弾の補強に動いた。北浦は2017年ドラフト5位で