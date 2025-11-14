ユニクロやしまむらなど大手アパレルチェーンの業績が好調な一方、個人の衣料品店は存続の危機に瀕している。だが、東京・巣鴨に3店舗を構える「マルジ」は1952年に創業して以来、大手にできない方法で利益を出し続けている。ジャーナリストの座安あきのさんによる連載「巨人に挑む商人たち」。第4回は「赤パンツの元祖『マルジ』の生存戦略」――。筆者撮影巣鴨の地蔵通商店街で一際目を引く「赤パンツ」の看板 - 筆者撮影■「宝